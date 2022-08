Missione Conference League: la Fiorentina riparte dal successo casalingo per 2-1 contro il Twente e nella gara di ritorno contro gli olandesi avrà a disposizione due risultati su tre per conquistare l’accesso alla fase a gironi. Oggi alle 19:00 a Enschede i viola giocheranno comunque una partita molto delicata che sulla lavagna scommesse vede la squadra di Vincenzo Italiano favorita ma alla quota di 2,47, molto vicina al segno 1 a 2,77 e al pareggio a 3,40. Contro la formazione di Ron Jans – due vittorie nelle prime due giornate di Eredivisie – ai Viola basterà però non perdere e leggendo la lavagna in chiave passaggio del turno le quote cambiano parecchio. In questo caso la Fiorentina è data alla fase a gironi a quota 1,27, per una differenza ampia rispetto alla quota di 3,55 per gli olandesi. Tra le altre big in campo il West Ham è avanti a quota 1,85 contro il Viborg, mentre il Villarreal è favorito a 1,59 sul campo dell’Hajduk Spalato. Il Nizza deve ribaltare l’1-0 dell’andata contro il Maccabi Tel Aviv: ai francesi serve un segno 1 proposto a 1,41 su Betaland.