Twente-Fiorentina, ritorno dei playoff di Conference League in scena alle 19 in Olanda, sarà arbitrata dal rumeno Radu Petrescu, assistito da Radu Ghinguleac e Mircea Mihail Grigoriu, mente il quarto ufficiale sarà Marcel Birsan



Secondo tempo



92' - ESPULSO IGOR! L'arbitro ammonisce per la seconda il brasiliano per perdita di tempo, ma in realtà a prendere tempo era Terracciano.



69' - Zerrouki entra aggressivo su Sottil. Già ammonito, non viene sanzionato una seconda volta.



56' - Ikoné salta Unnerstall che era uscito dall'area, il portiere si salva colpendo con la testa e la palla sembra toccargli anche la mano: l'arbitro non fischia. La panchina viola protesta in maniera veemente