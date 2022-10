Venerdì di Conference League per Slovacko e Colonia, che erano rimaste con una partita in meno nel gruppo D con Nizza e Partizan. Dopo aver sbagliato un rigore con Kainz, i tedeschi vincono 1-0 grazie al gol di Duda che a 90 minuti dalla fine della fase a gironi tiene la squadra di Baumgart ancora in corsa per la qualificazione al prossimo turno. Il Colonia è terzo a -1 dalla coppia Nizza e Partizan, con questa sconfitta invece i cechi dello Slovacko sono fuori dalla competizione.