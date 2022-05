Questa sera a partire dalle 21 all'Air Albania Stadium di Tirana la Roma affronterà il Feyenoord per la finalissima di Conference League. Ecco alcune statistiche e curiosità.



La Roma ha segnato sei gol su corner, almeno il doppio di qualsiasi altra squadra in UEFA Conference League nel 2021/22, mentre il Feyenoord ha subito tre gol su corner, un record nella competizione in questa stagione (condiviso con Randers FC e FC Copenaghen).