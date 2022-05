Questa sera a partire dalle 21 all'Air Albania Stadium di Tirana la Roma affronterà il Feyenoord per la finalissima di Conference League. Ecco alcune statistiche e curiosità.



La Roma ha perso solo due delle 12 partite di UEFA Conference League in questa stagione (7V, 3N), entrambe le sconfitte contro il Bodø/Glimt; ha segnato in ciascuna delle 12 partite della competizione, mantenendo la porta inviolata per cinque volte, comprese due nelle ultime tre partite.