Questa sera a partire dalle 21 all'Air Albania Stadium di Tirana la Roma affronterà il Feyenoord per la finalissima di Conference League. Ecco alcune statistiche e curiosità.



Il Feyenoord è imbattuto in 12 partite di UEFA Conference League in questa stagione (8V, 4N); non ha segnato nell'ultima partita (0-0 contro il Marsiglia), ma aveva segnato almeno due gol in ciascuna delle precedenti 10 gare nella competizione.