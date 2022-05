Questa sera a partire dalle 21 all'Air Albania Stadium di Tirana la Roma affronterà il Feyenoord per la finalissima di Conference League. Ecco alcune statistiche e curiosità.



Questa sarà la terza partita in competizioni europee tra Feyenoord e Roma, dopo che si sono affrontate negli ottavi di finale di Europa League 2014/15 – la Roma è passata al turno successivo dopo aver pareggiato in casa (1-1) e vinto in trasferta (2-1). Ci fu anche lo spiacevole episodio della banana gonfiabile lanciata all'indirizzo di Gervinho.