La Nazione (Firenze) conferma un forte ritorno di fiamma della Fiorentina per Jorge Carrascal, esterno colombiano in forza al River Plate. Il giocatore, del cui entourage fa parte Alessandro Lucci, lo stesso agente di Zappacosta, era già stato accostato ai viola nel corso delle sessioni di mercato passate. Ma occhio, ancora, a Mattia Zaccagni, per il quale si registrano accelerate col Verona nelle ultime ore.