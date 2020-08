Una fuga tra i Pirenei conper schiarirsi le idee. Sono giorni di riflessione per, l'umiliante ko con il Bayern Monaco è stato solo l'ultimo episodio in un periodo delicato per l'argentino, che ora si interroga sul futuro:. Nuove conferme arrivano dalla Spagna, dove il quotidiano Olé racconta del viaggio della Pulce tra le montagne per isolarsi e valutare al meglio la situazione: e la fuga è arrivata con i due amici e compagni Suarez e Jordi Alba, due tra i giocatori scaricati dal Barça in vista della prossima stagione.: tanti senatori ai saluti, molti di quelli con cui è cresciuto Leo, che si ritroverebbe tra gli intoccabili del presidente Bartomeu assieme a. Una situazione che ha fatto sorgere dubbi alla Pulce, che ora vuole osservare i prossimi passi del Barcellona prima di prendere una decisione definitiva.- Intanto l'Inter continua a sognare il colpo ad effetto, Suning sta valutando tutte le variabili di quella che sarebbe un'operazione dai costi molto elevati. Un po' meno, se si considera che almeno il costo del cartellino di Messi è crollato:. Una cifra non folle, anche se poi ci sarebbe da fare i conti con lo stipendio del Rosarino. L'Inter c'è e ad alimentare la speranza del club c'è sempree usufruire dei vantaggi fiscali in Italia. Ma tutti dipende dalla decisione del sei volte Pallone d'Oro, che ora riflette seriamente sulla possibilità di lasciare Barcellona, quella che pensava potesse essere per sempre casa sua.