(ANSA) Qatar Sports Investments, il fondo che fa capo a Nasser Al-Khelaifi ed è proprietario dei campioni di Francia del Paris Saint-Germain, è in trattative per l'acquisizione di una partecipazione nel club italiano della Sampdoria. Lo ha confermato oggi ad AFP, ribadendo quanto pubblicato da 'L'Equipe, una fonte a conoscenza della questione. Il Qsi, il cui presidente Nasser al-Khelaifi è anche presidente del Psg, possiede il club parigino francese dal 2011, e lo ha trasformato da squadra con vari problemi in una delle potenze calcistiche d'Europa.



Possiede anche una partecipazione del 22% nella formazione portoghese del Braga e spera di espandere ulteriormente il suo impero calcistico per creare un «portafoglio diversificato», secondo quanto ha detto la stessa fonte. La quale ha anche specificato che Qsi spera di acquisire una «quota di minoranza» nella Sampdoria, per acquisire la quale agirebbe in partecipazione della 'Aser Ventures', proprietaria del Leeds United in Premier League e guidata dall'imprenditore italiano Andrea Radrizzani.