Arrivano conferme anche dalla stampa brasiliana: il Flamengo fa sul serio per Mario Balotelli ed è pronto a comporre in rossonero la coppia d'attacco con l'altro ex-Inter (in prestito) Gabigol. L'attaccante italiano è rimasto svincolato dal Marsiglia a fine anno e si sta allenando in solitario nella sua Brescia.