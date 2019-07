Arrivano conferme anche in Inghilterra sulla notizia bomba esplosa ieri in Spagna. Il terzino brasiliano del Real Madrid, Marcelo, ha chiesto la cessione. Il Daily Mirror ribadisce come la volontà dell'esterno sia quella di trovare un club che gli garantisca lo spazio da titolare che Zidane non è più disposto a garantirgli. Juventus, Milan, Arsenal e Paris Saint Germain sono sulle sue tracce, ma per i rossoneri l'affare sembra complicato data l'imminente ufficialità dell'acquisto proprio dal Real Madrid di Theo Hernandez.