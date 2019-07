Continuano a rimbalzare forti dalla Spagna i rumors che vogliono la Juventus in piena corsa per l'acquisto della stella del Paris Saint Germain, Neymar. Anche Mundo Deportivo rilancia che nelle prossime settimane il padre e agente del brasiliano incontrerà Fabio Paratici per un contatto esplorativo sulla possibilità di trasferirsi a Torino.