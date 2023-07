dopo la decisione del Consiglio Federale che ha estromesso i calabresi dal prossimo campionato, mentre ha reintegrato il Lecco.che ha visto il club amaranto punito dalla Covisoc per aver versato, dopo il 20 giugno, 769.973 euro all’Agenzia delle Entrate., ma le scadenze inderogabili della FIGC sono state ritenute di primaria importanza per completare in tempo l’iter delle iscrizioni.Non solo la Reggina ha presentato ricorsi contro le decisioni del Consiglio Federale.Il Lecco, infatti, non aveva presentato la completa documentazione relativa allo stadio scelto, l’Euganeo di Padova, per disputare le gare casalinghe visto che, almeno secondo le norme prestabilite, l’impianto cittadino di Lecco non risulta essere a norma.con i vari contenziosi che devono terminare entro il 29 agosto, visto che, come annunciato a più riprese dal presidente di Lega B Mauro Balata e sottolineato da Calcio & Finanza, il campionato cadetto non avrà più di 20 squadre ai nastri di partenza. Il via è previsto per il weekend del 19-20 agosto, ma uno slittamento, come confermato dal presidente FIGC Gabriele Gravina, è molto probabile e non riguarderebbe solamente la prima giornata.