E' questa la storia Anamaria, che tra i suoi assistiti ha avuto anche la stella Adrian, ex Inter, Verona, Parma, Fiorentina e Cesena. Gli inizi come modella, posando per la nota rivista di fama mondiale, poi il trasferimento che ha fatto la storia del calcio romeno: quello di Nicolae, dalla Steaua all'Anderlecht per 10 milioni di euro, il più caro di sempre in Romania.Ha seguito anche, ora al, e, passato di recente al. Ma non dimentica il suo passato, tanto che su Instagram posta foto provocanti dei tempi che furono. Foto che incantano i suoi followers.