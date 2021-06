, confederazione calcistica sudamericana, non ha aspettato un attimo per, attaccante boliviano classe 1987 in forza al Cruzeiro.in coincidenza con la Coppa America. Moreno parla anche perché colpito personalmente dal virus.. Dunque ecco avviato il procedimento disciplinare. Come sono umani i signori del calcio sudamericano.Nella giornata di lunedì 15 giugno. Che testualmente recita: “ Grazie a voi della Conmebol per tutto questo. Tutta la colpa è totalmente vostra. Ciò che vi importa è soltanto il denaro. La vita del calciatore non vale niente? ”. Il messaggio giunge a margine di un bollettino dei positivi legati alla Coppa America che conta 53 persone fra calciatori e componenti delle comitive. Tre di questi fanno parte del gruppo boliviano e stando alle indiscrezioni uno dei contagiati sarebbe lo stesso Moreno. Dunque, al di là del fatto che si sarà anche liberi di esprimere un'opinione,, poiché è stato toccato direttamente dalle conseguenze della decisione di giocare comunque la Coppa America. Un minimo di buon senso avrebbe consigliato di lasciar correre il legittimo sfogo.contro il giocatore, sulla base dell'articolo del regolamento che sanziona “la condotta offensiva, insultante o [la realizzazione di] azioni diffamatorie di qualsiasi tipo”. Moreno ha tempo fino al 17 giugno (cioè domani) per presentare argomentazioni in sua difesa. E nel caso ciò non avvenisse, si legge attraverso gli aggiornamenti riportati dalla stampa boliviana, la confederazione sudamericana che avranno raccolto nell'investigazione ”.Vista la situazione,. E rimanere a vedere quale decisione la Conmebol avrà il coraggio di prendere.@Pippoevai