La superstar delle arti marziali miste Conor McGregor, intervistato dalla FIFA, ha parlato della sua passione per il calcio. In particolare, ha parlato di Cristiano Ronaldo e (da buon tifoso del Manchester United) di Ole Gunnar Solskjaer.



"Ronaldo è un fenomeno: come atleta, come persona, come imprenditore. La sua disciplina a 360 gradi, il suo perfezionismo e la dedizione per il suo mestiere sono un'ispirazione e uno stimolo a giocare a calcio per molti ragazzi. Guardate solo cos'ha appena fatto in Champions League a 34 anni: una tripletta sotto i riflettori, dove ci si giocava il tutto per tutto. E contro l'Atletico Madrid, una delle migliori difese d'Europa. Un vero ispiratore! Siamo entrambi atleti di vertice nelle nostre discipline.



Solskjaer è un uomo speciale! Ha fatto un lavoro incredibile con lo United. Devono assolutamente confermarlo. Si possono percepire il suo orgoglio e la sua passione verso il club e la sua storia, e si può notare che i giocatori sono onorati di indossare la maglia dei Red Devils con lui. Sta facendo rendere al meglio i giocatori. Sono le stesse sensazioni che provo io, da irlandese orgoglioso, quando rappresento il mio Paese. Quanto è bello avere lui alla guida!"