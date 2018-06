Andrea D'Amico, agente di Andrea Consigli, è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli: "Consigli-Napoli? Andrea è un portiere importante, ma al momento non c'è nulla di concreto. Io parlo di cose concrete, per ora non c'è niente di avanzato. Consigli interessa a tante squadre perché ha raggiunta la piena maturità ed esperienza. Ha grandi qualità tecniche. Scambio con Sepe? Quando si mettono in mezzo altri calciatori, bisogna vedere anche il gradimento dei calciatori stessi. Consigli interessa al Napoli, dire che c'è una trattativa è accelerare le cose. Napoli con Ancelotti è una piazza che interessa a tutti".