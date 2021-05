È una giornata importante quella di oggi per il calcio italiano. ​Il Consiglio federale della Figc oggi si è riunito e si sta tenendo tuttora in videoconferenza e fra i tanti temi dibattuti c'è anche il problema legato alla richiesta dei club di annullare d'ufficio 4 mensilità degli ingaggi per colpa dei mancati incassi dovuti al Covid-19.



Un tema che, almeno secondo quanto appreso dall'Ansa, è stato soltanto parzialmente approfondito perché il Consiglio FIGC ha deliberato il solo rinvio del pagamento della rata di marzo degli stipendi di Serie A di un mese. La scadenza slitta quindi da maggio a giugno.