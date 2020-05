Il finanziere Giovanni Consorte, protagonista del salvataggio del Bologna nel 2010, ha dichiarato in un'intervista al Corriere dello Sport: "E' un momento particolare, ora possono anche capitare buone occasioni e situazioni da prendere al volo. Questo permetterebbe di accelerare i tempi per portare la squadra più in alto di quello che il club ha previsto. Ora non è il tempo di vendere i giocatori che un giorno diventeranno dei campioni. Io credo che Saputo e l'ad Fenucci, sappiano come gestire una squadra. Se va avanti il programma che la proprietà e il management hanno in testa lo stadio Dall’Ara e il suo restyling sono imprescindibili, devono farlo. Quello stadio è da meraviglia, gli stadi inglesi non sono migliori di quelli di Bologna. Va sistemato, e anche rapidamente. Poi la prima cosa è mantenere i contratti in essere. Se dirigessi un club, aspetterei tutto il 2020 e i primi sei mesi del 2021 prima di fare dei rinnovi".