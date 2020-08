Le voci che raccontano di un interessamento di Massimo Ferrero per il Palermo calcio partono da lontano, già dalla scorsa estate quando il Viperetta trattava contemporaneamente la cessione della Sampdoria e l'acquisto della società rosanero. Oggi i rumors sono amplificati dalle dichiarazioni di Castrenze Guzzetta, consulente dell'imprenditore romano nel capoluogo siciliano.E’ chiaro che non verrebbe a prendere la minoranza delle quote, ma la. Anche in compartecipazione con Di Piazza e Mirri non necessariamente da solo, ma con il 51%" ha detto a tifosipalermo.net. "Io sto facendo da tramite perchè il presidente avrebbe la volontà di fare 1 o 2 regali ai rosanero. 1 o 2 giocatori che potrebbero fare bene qui, essere utili alla causa: parlo diche è nel giro della nazionale e con dei piedi d’oro oltre che essere un caro ragazzo ex Palermo. Infine, che tutti conosciamo. Sarebbero due colpi ottimi per la categoria. Ovviamente su La Gumina andrebbero valutate tante cose: l’ingaggio che dovrebbe accollarsi la Samp e poi la volontà del ragazzo di sposare il progetto Palermo scendendo momentaneamente di categoriain questo difficilissimo campionato".Per me sarebbe un onore avere un imprenditore che lascia la Serie A per investire nella nostra città" prosegue. "Ferrero è un uomo di calcio, molto competente., da quando ha prodotto Mary per sempre, ne parla in continuazione ed è da due anni e mezzo che vuole essere utile alla nostra causa”.