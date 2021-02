Daniel Koch, consulente medico della Uefa per Euro 2020, ha rilasciato alcune dichiarazioni all'agenzia Reuters a proposito della disputa degli Europei a giugno: "Non c’è alcuna possibilità che EURO 2020 non si giochi. Non c’è uno scenario peggiore, vi sono scenari realisti e scenari migliori. La capienza negli stadi? Penso che sarà più di quanto immaginiamo. In autunno alcuni, in alcuni Paesi, si è arrivati al 30%, ma credo che sarà possibile anche un riempimento maggiore".



Koch ha aggiunto: "È troppo presto per dirlo. Vedremo quale sarà la situazione e quali saranno le esigenze dei diversi paesi, ma spero che almeno qualche viaggio sia possibile perché non è viaggiare, alla fine, a fare la vera differenza. Di sicuro, ogni paese ha cercato di proteggersi, ma le restrizioni ai viaggi non sono il problema principale. Il problema principale è mantenere questo virus isolato rilevando i casi, trovando le connessioni e mantenendo il distanziamento sociale. Ma siamo fiduciosi".