Le offerte pervenute a Leonardo Bonucci sono state fin qui tutte rifiutate. Lui vorrebbe restare alla Juve, intanto ha dato mandato al suo agente Alessandro Lucci di individuare delle alternative purché gli permettano di sentirsi importante in una squadra importante. Così è anta anche l'idea Ajax, come rivelato nelle scorse ore in Olanda. Solo che le risposte sono state simili a quelle già incassate da Newcastle, Roma, Lazio. Anche se non è detta un'ultima parola: il canale con l'Ajax è ancora aperto.