Questa mattina in un'intervista esclusiva rilasciata a Calciomercato.com (leggi qui), Giorgio Perinetti anticipava un possibile incontro in giornata per parlare del passaggio di Mattia Perin alla Juve. E così è stato. A margine della lunga assemblea di Lega che si è svolta oggi a Milano, si è tenuto un rapido ma fruttuoso confronto tra i dirigenti di Juve e Genoa: compiuti passi avanti concreti per la riuscita della trattativa, almeno un nuovo incontro sarà necessario per un accordo sempre più vicino ma non ancora raggiunto. Ribadita la decisione da parte del club rossoblù di assecondare le richieste del giocatore, i buoni rapporti tra le società faranno il resto. Ma resta la distanza tra un'offerta come quella della Juve sempre ferma ad un massimo di 10 milioni ed una richiesta come quella del Genoa che vorrebbe monetizzare il più possibile sulla base di una valutazione ancora superiore di qualche milione. Emergono in ogni caso solo sensazioni positive, l'affare Perin salvo imprevisti si farà.

CONTROPARTITE – Ad accorciare le distanze potrebbero essere quindi delle contropartite, non mancano di certo i giocatori graditi al Genoa tra quelli in orbita bianconera o in uscita dalla Juve. Uno su tutti: Stefano Sturaro. È lui l'obiettivo principale del club rossoblù, pronto ad accoglierlo anche in prestito nel caso in cui il giocatore accettasse di lasciare Torino. Con l'ostacolo di un ingaggio forse troppo pesante per il Genoa che andrebbe superato con un contributo proprio della Juve. Si raffredda invece il nome di Emil Audero, preso atto della volontà crescente da parte dei rossoblù di puntare su un portiere più esperto per gestire il dopo-Perin.