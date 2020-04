La Lazio sogna il colpo Alessio Romagnoli. Tare ha avuto un contatto con Mino Raiola per capire le intenzioni in vista della prossima stagione. Al capitano rossonero verrebbe offerta la possibilità di giocare la Champions League e di giocare nella squadra per la quale fa il tifo fin da bambino.



IL MILAN VUOLE IL RINNOVO - Al momento il sondaggio della Lazio è stato piuttosto interlocutorio, non c'è alcuna trattativa in corso. Ma in casa Milan è stato avvertito il segnale di pericolo e non tarderà la contromossa. Ivan Gazidis vuole andare avanti con Romagnoli, vuole premiare il suo capitano con il rinnovo del contratto. L'intento è quello di non ritrovarsi in situazioni simili a quella di Gianluigi Donnarumma. Nelle prossime settimane il Diavolo formalizzerà la propria proposta economica e cercherà di fare leva sull'attaccamento ai colori rossoneri da parte di Alessio.