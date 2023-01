Antonio Conte e il Tottenham sembrano sempre più lontani. Gli Spurs hanno ottenuto la prima vittoria del 2023 in casa del Crystal, ma attualmente sono fuori dalla zona Champions e a meno 11 – con una gara in più – dall’Arsenal capolista. Troppo poco per le ambizioni del tecnico italiano, in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno, che pensa a un addio dall’Inghilterra e a un clamoroso ritorno in Italia, alla Juventus, club che ha lanciato la carriera di Conte sia da giocatore che da tecnico. Un’esperienza 2.0 in bianconero, entro il prossimo 1° settembre, si gioca a 5 volte la posta, mentre sale a 10 un ritorno sulla panchina azzurra lasciata dopo l’eliminazione ai quarti di Euro 2016. Più lontane altre due reunion, con Inter o Chelsea, offerte a 15, stessa quota di un approdo sulla panchina di Real Madrid e PSG, mentre un rientro in Serie A alla guida di Milan o Napoli, club nei quali potrebbe vincere il quinto scudetto italiano personale, è fissato a 20.