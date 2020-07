"Sanchez veniva da due anni non buonissimi ed era un giocatore perso, lo abbiamo preso con convinzione". Lo dice Antonio Conte in conferenza per la sua Inter: "Lui è venuto e si è messo in gioco. Ora sta bene e sta prendendo sempre più padronanza. Inizio a rivedere il vero Sanchez. Deve continuare così e poi vedremo cosa riserverà il futuro. Ora pensiamo al presente e facciamo il nostro massimo".