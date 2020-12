, terra tedesca, casa del, primo nel G, conta solo la vittoria: larga o stretta, facile o impervia, dura o fortunosa(quello, lo sanno tutti, è lo scudetto), ma resta comunque la massima competizione nella quale fare più strada possibile. Sia per soldi che per prestigio. E poi, in fondo, non si sa maie, nel contempo, ha ritrovato saldezza difensiva con il trio formato da Skriniar, de Vrij e Bastoni.Detto che a Reggio Emilia ha segnato tre reti, ribadisco - come ho fatto nel commento dell’ultima di campionato - che la chiave di volta è il. La squadra ha un baricentro più basso, ma le due linee (difesa e centrocampo) sono più compatte. Inoltre Conte ha eliminato l’equivoco del trequartista, recuperando un elemento in più per la fase difensiva., contro il, ha fatto il mediano davanti alla difesa, inibendosi le incursioni da mezz’ala. In questo ruolo hanno giocato(autore della carambola che ha provocato l’autorete di Chiriches) e(tornato al gol con un bell’inserimento).Vero che finalmente rientrerà(manca dall’8 novembre causa Covid), ma se io fossi in Conte avrei il dubbio se schierare il croato mezz’ala e confermare Barella centrale.Per fortuna anche quelli che trent’anni fa dileggiavano gli zonisti dicendo che il rendimento di un calciatore non cambia se gioca dieci metri più a destra o più a sinistra, hanno capito che il gioco è sempre più legato ai dettagli e cheSugli esterni darei ancora fiducia a(a destra) condall’altra parte, anche se alla fine credo che Conte comincerà cona sinistra.Per vincere bisogna segnare e sono convinto chepossono fare più di un gol. Sia in ripartenza (chi si abbassa determina il campo davanti a sé) che con la manovra, soprattutto sugli esterni, un autentico punto di forza dei nerazzurri (ricordiamo Hakimi in panchina).Tuttavia l’Inter che ha vinto in casa del, al di là del modulo e delle circostanze che le hanno consentito un doppio vantaggio in meno di un quarto d’ora,, l’esatto contrario di quella deprimente vista nei primi 32 minuti contro il Real Madrid. E’ vero che gli avversari e le competizioni hanno pesi e difficoltà diversi, però si nota subito quando una squadra è dentro la partita, quando la svolge secondo le sue caratteristiche e quando, al contrario, è vuota e piatta.Il bello è che quando gli si rimprovera troppo distacco o, addirittura, una certa placidità, l’allenatore risponde dicendo che certe osservazioni accompagnano i commenti degli avvinazzati (“tolgano il vino dalla tavola”), salvo poi riprendere la maschera “mouriniana” che evoca il rumore dei nemici.Se così fosse, allora non c’è peggior nemico del tifoso interista, stanco di un’attesa snervante e, ad ogni stagione, illuso dalla possibilità di tornare a vincere.L’Inter vince questa sera, batte lo Shakhtar tra sette giorni e tifa Madrid per l’ultima sfida del Borussia. Certo, non può decidere da sola la qualificazione, ma stabilire che Conte l’ha definitivamente cambiata, invece sì.