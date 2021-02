Il Giudice Sportivo ha glissato sul caso Agnelli-Conte perché sul referto del direttore di gara non è stato scritto nulla, mentre avanza l'inchiesta della. Come successo a Ibra e Lukaku. Il Giudice sportivo non ha potuto valutare gli insulti e i gestacci che hanno accompagnato la serata di Juve-Inter, semplicemente perché l’arbitro non li ha visti e ascoltati, ma la procura della Federcalcio ha aperto immediatamente un’inchiesta "relativa ai comportamenti di dirigenti e tesserati bianconeri e nerazzurri durante e al termine della gara di ritorno della semifinale di Coppa Italia".