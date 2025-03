Conte al Milan o alla Juventus? La volata Scudetto del Napoli è "inquinata"

E in fondo c'è pure una logica dietro tutto ciò: rossoneri e bianconeri andranno incontro ad un'inevitabile ed ineluttabile rivoluzione in estate, che il raggiungimento o meno del quarto posto – al termine dell'attuale campionato – condizionerà soltanto in parte.Tanto il Milan come la Juventus vogliono ripartire da una certezza nella stagione che verrà e spesso questa parola fa rima con Antonio Conte.Così come le rispettive dirigenze hanno iniziato a programmare, dietro le quinte, il campionato 2025/2026,, reduce da un incredibile (in negativo) decimo posto nell'annata successiva a quella della conquista del tricolore con Spalletti,Ha dovuto ricostruirsi su equilibri diversi, giocatori nuovi e concetti di calcio inediti e da mandare a memoria in tempi rapidi, per provare a sfruttare l'oggettivo vantaggio di avere un calendario molto meno denso di impegni, rispetto alle principali concorrenti. E lo ha fatto.(e nasconderne il più possibile i limiti),Con un certo anticipo sulla tabella di marcia. Se a Milano, sponda nerazzurra, tutti gli attori protagonisti della vicenda hanno fatto quadrato attorno alla figura di Simone Inzaghi, blindato e pronto a rinnovare il suo contratto, dall'altra parte della barricata si parla invece del futuro, lontano da Napoli, del suo condottiero.Che, attenzione,sottotraccia di affidare a lui quei progetti tecnici costruiti su fondamenta non abbastanza solide da sostenere l'inesperienza di Paulo Fonseca e Thiago Motta a certi livelli. Oggi però – e ha già avuto modo di ricordarlo C'è anche questa particolarità, questa peculiare curiosità nell'avvicente duello per la conquista dello Scudetto tra Inter e Napoli, in qualche modo “inquinata” dal chiacchiericcio e dal gossip che toccano solo una delle due parti. A Conte e al suo manipolo di uomini il compito di respingere anche questo assalto.