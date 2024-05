Conte al Milan, spunta una nuova petizione. E le firme fioccano

31 minuti fa

Il Milan cerca un nuovo allenatore ma i suoi tifosi la scelta l'hanno già presa: vogliono Antonio Conte. L'ex Juve e Inter si è in un qualche modo candidato dopo l’intervista del vice Stellini a Telelombardia. Oggi è stata lanciata una nuova petizione - dopo quella avversa a Lopetegui - che in poche ore ha raggiunto e superato quota 1.000 firme.



La petizione è stata presentata da Milan Zone: ”Dopo il movimento #NOPEtegui siamo tornati con una nuova richiesta, chiediamo ad alta voce Antonio Conte come prossimo allenatore del Milan. Conte ha dimostrato la sua competenza e il suo talento in numerose occasioni, portando le sue squadre a vincere titoli importanti. La sua esperienza e le sue capacità strategiche potrebbero essere ciò di cui i rossoneri hanno bisogno per tornare ai suoi giorni di gloria. Secondo una recente indagine condotta da Gazzetta dello Sport, oltre l’80% dei tifosi rossoneri vorrebbe vedere l’ex CT della nazionale alla guida della squadra. Chiediamo quindi al management del club di prendere in considerazione la nostra richiesta e di nominare Antonio Conte come prossimo allenatore del Milan”, si legge.