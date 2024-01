Conte al Napoli? Arriva la rivelazione dell'ex ct: 'Si può fare'

Continua il momento nero in casa Napoli. Ancora un risultato negativo, questa volta il ko in trasferta contro il Torino che relega gli azzurri al 9º posto in classifica. Presenza speciale all'Olimpico, a seguire il match in tribuna c'era Antonio Conte. De Laurentiis ha già provato a portarlo in azzurro quasi due mesi fa e ci riprova per la prossima stagione. CalcioNapoli24 riporta una rivelazione incredibile dello stesso Conte: l'ex ct della Nazionale avrebbe risposto alla richiesta di alcuni tifosi di un suo passaggio a Napoli al termine della stagione. "Si può fare, ma io voglio fare le cose fatte bene...".