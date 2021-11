L'allenatore italiano è sempre più vicino a iniziare la sua seconda esperienza in Premier League dopo quella vincente - ma conclusa tra le polemiche e con una causa in tribunale - col Chelsea.Che hanno accelerato nelle ultime ore per individuare un sostituto di alto profilo dell'esonerato Nuno Espirito Santo e ridare slancio ad una stagione che, con lo 0-3 per mano del Manchester United, ha toccato il suo punto più basso.e la prospettiva di avere rinforzi importanti già nel mercato di gennaio. Dietro l'improvvisa sterzata del Tottenham sull'ultimo allenatore a vincere lo scudetto in Italia alla guida dell'Inter il possibile inserimento dello stesso Man United, che ha deciso di confermare (a tempo) Solskjaer in panchina nonostante il disastroso 0-5 col Liverpool di una settimana fa. Restano da definire gli ultimi dettagli, ma in InghilterraIl tecnico salentino esordirebbe giovedì sera, in Conference League, contro il Vitesse prima di tornare protagonista in un match di Premier nella trasferta sul campo dell'Everton di Rafa Benitez domenica 7 novembre.- avvenne alla guida dell'Atalanta, ma fu esonerato dopo appena 14 partite - Conte è pronto dunque ad accettare la corte del Tottenham edopo l'addio al termine della passata stagione. Nella clausola presente infatti nell'accordo di separazione tra le parti, il club nerazzurro aveva pattuito di cancellare il pagamento di buona parte dell'ultima annualità soltanto nel caso in cui l'allenatore avesse deciso di accasarsi presso un'altra società del campionato di Serie A.