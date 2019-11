Dopo la sfida di Champions League vinta contro lo Slavia Praga, il tecnico dell'Inter Antonio Conte parla ai microfoni di Sky Sport ed esprime la propria soddisfazione.



Come valuta la prestazione di Borja Valero?

“Dopo la partita contro il Torino lo avevo elogiato come avevo elogiato anche Dimarco perché nonostante il poco spazio che gli ho concesso hanno dimostrato grande professionalità e attaccamento alla maglia, partecipando attivamente a tutto quello che abbiamo fatto. Quando ti alleni seriamente capita l’occasione e Borja ha risposto presente anche stasera. Questi sono esempi positivi per tutto il gruppo”.



L’intesa tra Lukaku e Lautaro?

“Stanno crescendo, ma anche l’Inter è molto più squadra. All’andata Lautaro e Lukaku sono stati massacrati dai difensori e io mi arrabbiai. Oggi la partita è stata diversa e loro sono stati determinanti”.



Come arrivate alla sfida contro il Barcellona?

“Mi auguro di arrivarci con la giusta condizione e determinazione. Domenica abbiamo la Spal, una buona squadra e noi dobbiamo essere concentrati per continuare il nostro percorso. Sappiamo che ci aspetterà una partita tosta, ma sappiamo di poter contare su 80 mila persone che verranno allo stadio per spingerci. Stasera siamo felici”.