Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha annunciato in conferenza stampa di aver firmato il nuovo Dpcm, che prevede diverse riperture: "Ho firmato il Dpcm. Da domani ripartirà il calcio a porte chiuse con la Coppa Italia. Riprenderanno anche le sale scommesse, i teatri, i centri estivi. Restano sospesi discoteche, fiere, congressi”.



SUL CALCETTO E SPORT DI CONTATTO - "Sport amatoriali e calcetto? Dal 25 giugno possono riprendere gli sport di contatto amatoriali non professionistici se le Regioni, ma anche i ministri dello Sport e della Salute, accertino che ci sia la compatibilità con la situazione epidemiologici”.



SULL'APP IMMUNI - "Da lunedì 15 giugno l'App Immuni sarà operativa in tutta Italia. Potete scaricarla con tranquillità senza problemi per la privacy".