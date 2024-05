Conte aspetta ed è pronto ad accettare il Milan: le ultime tra Napoli e Premier League

30 minuti fa

Secondo quanto riportato da Sky Sport, Antonio Conte, cercato anche dal Napoli e dalla Premier League, è pronto ad accettare la soluzione Milan, nel caso in cui si riallacciassero i contatti registrati negli scorsi mesi.



Va compreso quanto la società di Cardinale abbia intenzione di puntare seriamente e definitivamente sul tecnico salentino. Secondo le ultime indiscrezioni, il club di via Aldo Rossi sta procedendo alla trattativa senza lasciare filtrare nulla e i nomi che sono girati finora sarebbero più che altro dei sondaggi o dei piani B.



Conte ha sempre tenuto aperta la porta al Milan ed è pienamente disponibile a valutare il suo ingaggio e la campagna acquisti con consapevolezza. La soluzione rossonera è tra le piste preferite di Conte per il valore dei giocatori in rosa, il prestigio della società e l'ambizione di provare a portare i tre club più prestigiosi e titolati d'Italia (dopo Juventus e Inter) allo Scudetto. Bisogna aspettare che sia la società rossonera a fare un passo decisivo verso Conte.