Conte aspetta segnali dal Milan. E il Napoli rilancia

Manca sempre meno alla fine del campionato, il tempo delle decisioni è quasi arrivato. Entro la fine di maggio o al massimo entro l'inizio dell'Europeo, che prende il via a Monaco di Baviera venerdì 14 giugno, Napoli e Milan vogliono avere definito tutto con il nuovo allenatore.ci sono due popoli, quello rossonero e quello azzurro, che vogliono avere risposte dopo una stagione lontana da quelle che erano le aspettative.Al club guidato da RedBird, in queste settimane, sono stati proposti quasi trenta allenatori diversi,sono quelli più accreditati.Un outisder, che non dovrebbe essere Sarri, il cui nome è stato caldeggiato qualche giorno fa, un leader, che potrebbe riportare entusiasmo in una tifoseria che dopo aver visto festeggiare l'Inter nel derby lo Scudetto della seconda stella, vuole un segnale forte.

Il sogno di buona parte del tifo rossonero è Antonio, senza squadra da marzo 2023, quando ha trovato l'accordo per separarsi dal Tottenham. L'ex allenatore della Juventus, come anticipato da Calciomercato.com,Conte parte da una consapevolezza, i club italiani non hanno la potenza di fuoco di quelli inglesi, per questo le sue pretese d'ingaggio non possono essere quelle dei tempi d'oro degli Spurs. Il suo arrivo, insomma, non significherebbe necessariamente un mercato multimilionario e uno stipendio da nababboma il suo nome non va depennato a priori dalla lista.

Contatti ce ne sono stati e ce ne saranno anche con il Napoli, che considera il suo profilo insieme a quelli di Pioli (soprattutto), Italiano e Gasperini. Secondo quanto scrive Il Mattinoconsapevole che il suo sì non è scontato anche per il clima che c'è adesso nel Napoli e attorno al Napoli. Dopo la figuraccia contro il Bologna c'è stata una riapertura, con appuntamento nei prossimi giorni. Per capire se l'affare è davvero possibile.