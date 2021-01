e conquista i quarti di finale dove incontrerà l’attuale capolista del campionato,che martedì ha battuto ai calci di rigore il Torino.nel primo tempo e per l’intera durata dell’extra time. E’ vero, alla fine, era in campo metà della squadra titolare (de Vrij, Brozovic, Barella, Hakimi e Lukaku) e la partita l’ha risolta l’attaccante belga con una testata. Tuttavia anche prima il gioco è restato a lungo, per non dire sempre, tra i piedi degli uomini di Conte.. Il danese ha contribuito a propiziare il rigore che ha sbloccato la partita con un tiro da fuori area,In sostanza, considerato che per la prima volta è stato in campo per centoventi minuti e che la vittoria è arrivata, mi sentirei di affibbiare ad Eriksen un generoso 6 di incoraggiamento. Ma è chiaro cheLa partita è stata caratterizzata da un fatto curioso. Sia Prandelli che Conte hanno dovuto rinunciare, durante il riscaldamento, rispettivamente a Borja Valero e a Sensi. Dentro Bonaventura e Vidal.(3-5-2) con una variazione un po’ più difensivistica nella Fiorentina (3-5-1-1) con il solo Kouamè di punta. L’Inter è partita meglio (occasione per Lautaro, arginato da Castrovilli, e colpo di testa alto di Skriniar) con molta corsa sulle corsie esterne (più a destra che a sinistra), mentre Perisic, chiamato ad agire anche dentro il campo, lasciava spazio a Kolarov. Fiorentina di attesa, ma sostanzialmente inesistente anche perché Kouamé, fisicamente e tecnicamente, poteva poco contro Ranocchia.e il gioco sarebbe ripreso con una punizione cervellotica concessa alla Fiorentina, se non fosse intervenuto il Var Aureliano. L’arbitro, dopo il controllo al video, rivedeva la sua decisione e assegnava il rigore che Vidal (primo gol in stagione) trasformava con un maldestro tiro centrale., anticipando l’avversario. Ancora Var, ma questa volta per rettificare l’assegnazione di un rigore inesistente.Nel secondo tempo l’attività dell’Inter è stata maggiore sulla corsia di sinistra, tanto che dopo appena tre minuti, e su splendida imbeccata di Perisic (anticipo e cross), Lautaro ha controllato di petto e poi, tutto solo, ha messo a lato. Colossale errore. A quel punto (53’)Skriniar, ammonito e due volte graziato da Massa che gli ha risparmiato il secondo giallo, ha provocato una punizione dal fronte sinistro che ha determinato un calcio d’angolo. La palla, in mezzo all’area dell’Inter, ha preso a schizzare senza una direzione precisa, fino a quando, dal limite, Kouamé l’ha domata per poi concludere con una sassata di destro sotto la traversa (57’).Conte, allora, ha tolto Skriniar (a rischio espulsione) per de Vrij. Poi, in rapida successione, dentro Lukaku (per Lautaro) e Hakimi (per Young). I due hanno creato subito un’opportunità (esterno destro di Hakimi fuori di un niente), mentre Perisic ha proseguito su ottimi livelli (errore di Sanchez su cross del croato) lungo la fascia sinistra.(Hakimi entra in area e costringe Terracciano alla parata bassa) e colpito una traversa su cross deviato di Perisic. Il gol, che l’Inter avrebbe meritato ben prima, è arrivato in coda ai supplementari e dopo un paio di errori (Sanchez e Lukaku) che sembravano dover far sbarcare la partita nella terra di nessuno dei calci di rigore. Ma ad un minuto dal 120’, un cross di Barella ha trovato Lukaku solo davanti e Terracciano e l’Inter ha potuto far festa. In ritardo, ma legittimamente.Marcatori: 40’p.t. Vidal (I), 12’s.t. Kouame (F), 14’s.t.s Lukaku (I)Assist: 14’s.t.s. Barella (I)Fiorentina (3-4-2-1): Terracciano, Milenkovic, Quarta, Igor, Caceres (7’s.t. Venuti), Bonaventura, Amrabat, Biraghi, Castrovilli, Eysseric (7’s.t. Vlahovic), Kouame (7’p.t.s. Callejon). All.PrandelliInter (3-5-2): Handanovic; Skriniar (16’s.t. De Vrij), Ranocchia, Kolarov; Young (24’s.t. Hakimi), Gagliardini (36’s.t. Barella), Eriksen, Vidal (3’p.t.s Brozovic), Perisic; Sanchez, Lautaro (24’s.t. Lukaku) . All.ConteArbitro: Massa di ImperiaAmmoniti: 6’p.t. Eysseric (F), 26’p.t. Bonaventura (F), 45’p.t. Skriniar (I), 12’s.t. Kouame (F), 34’s.t. Eriksen (I), 35’s.t. Igor (F), 39’s.t. Vidal (I), 7’s.t.s. Hakimi (I), 12’s.t.s. Ranocchia (I), 15’ s.t.s Sanchez (I), 15’s.t.s. Lukaku (I)