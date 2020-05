Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha parlato del caos sui pagamenti delle casse integrazione, circostanza che ha creato un fronte polemico tra l'INPS e le Regioni: "Il governo vuole vincere la sfida della semplificazione amministrativa e della riduzione degli adempimenti burocratici. Per questo, già nel prossimo decreto legge di sostegno all'economia, introdurremo un meccanismo semplificato di erogazione della cassa integrazione in deroga, fondamentale per ampie categorie di lavoratori".