Continua la battaglia tra il Chelsea e Antonio Conte. Come scrive il Times, l'ex manager del Chelsea, sostituito dal Maurizio Sarri, ha richiesto di ricevere in anticipo tutti i compensi previsti dal suo contratto. Questa la richiesta di Conte, che in sede legale sta provando a far valere le proprie ragioni; in attesa di una risposta dei Blues, che per il momento si godono l'inizio splendido in Premier League di Sarri, che ha vinto le prime 4 partite ed è primo in classifica con il Liverpool.