L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport evidenzia le responsabilità del tecnico dell'Inter, Antonio Conte, che ieri, nel derby di Milano, ha incassato la prima sconfitta stagionale.



“Continua così, a farsi del male, con Kolarov centrale di sinistra, ma il vero problema è in costruzione. Brozovic sembra un corpo estraneo e nessuno mette ordine nel gioco. L’importante è che la palla in qualche modo arrivi ai due in alto. Lo schema della speranza”.