Fuori dalla Champions, fuori dalla Coppa Italia, in attesa di rituffarsi in Europa League,, lontano ma non ancora perduto., visto che la settimana con due partite per assegnare la Coppa Italia era stata programmata prima del recupero di campionato dei nerazzurri contro la Sampdoria. E’ stata questa la prova indiretta che l’Inter creda ancora nello scudetto, ovviamente più importante della coppa nazionale.E allora, adesso che questo trofeo è stato festeggiata proprio dal Napoli che aveva eliminato l’Inter,. Nelle prossime cinque partite, infatti, al di là del fatto relativo che i nerazzurri ne giocherà quattro in casa visto che il fattore campo non vale in questo periodo,. Nessuno ad Appiano Gentile ammetterà mai che sono stati fatti calcoli e tanto meno tabelle, ma una squadra che sogna di raggiungere e poi superare la Juventus e la Lazio deve puntare a fare il pieno con 15 punti in 5 partite, più difficili da ottenere per i bianconeri che nel frattempo dovranno giocare il derby e a maggior ragione per i bianco-celesti che riprenderanno con la trasferta a Bergamo contro l’Atalanta.Prima di fare qualsiasi calcolo, però, domenica sera l’Inter deve partire con il piede giusto nel, sfruttando la partita in più a sua disposizione. E a quel punto, se Handanovic e compagni ripartissero con una vittoria, i punti di distacco dalla Juventus scenderebbero a 6 e quelli dalla Lazio a 5. Questa, quindi,, in cui l’ostacolo più duro sarà proprio all’ultima giornata, a Bergamo contro l’Atalanta. Nel frattempo, però, Juventus e Lazio si affronteranno nello scontro diretto e inevitabilmente una delle due o entrambe non potranno raccogliere tre punti.E allora si torna al punto di partenza, allaE se l’Inter riuscirà a partire in quinta, alla fine potrebbe godere come non le riesce dai tempi del triplete. In caso contrario, invece, sarebbe costretta a raccogliere gli sfottò dei suoi rivali, perché dopo avere già detto addio alla Champions e alla Coppa Italia, perdere anche lo scudetto, a 10 anni dall’ultimo, completerebbe un altro triplete. Ma alla rovescia.