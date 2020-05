Il Consiglio dei Ministri vara il decreto rilancio. Il premier Giuseppe Conte ha dichiarato in conferenza stampa: "Il decreto rilancio arriverà in Parlamento. Con misure di rilancio e sostegno alle imprese da 15 miliardi di euro per orientare l'economia a una pronta ripartenza e tagliamo 4 miliardi di tasse per le imprese fino a 250 milioni di euro come fatturato".



"Per i lavoratori le risorse sono cospicue, pari a 25,6 miliardi di euro. Abbiamo pagato l'85% di cassa integrazione, quasi 80% di bonus autonomi, misure per 4,6 milioni di lavoratori. Per gli autonomi e i professionisti iscritti alle gestioni separate Inps arriveranno 600 euro subito, perché saranno dati a chi ne ha già beneficiato. Spero possano arrivare nelle prossime ore, quando il decreto andrà in Gazzetta Ufficiale, poi ci riserviamo di integrarli con un ristoro fino a 1000 euro".



"Per la sanità un intervento cospicuo, pari a 3 miliardi e 250 milioni. Ci sono poi 1,4 miliardi per università e ricerca e l'assunzione di 4000 nuovi ricercatori. Per il turismo credito fino a 500 euro per tutte le famiglie con Isee inferiore a 40mila euro, la prima rata Imu è abbonata per alberghi e stabilimenti balneari. Ristoranti e bar potranno occupare suolo pubblico non pagando la Tosap. C'è un occhio di attenzione anche per i nostri artisti. Con un reddito d'emergenza aiutiamo le famiglie che hanno figli".