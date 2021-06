Il Tottenham e Antonio Conte, un binomio che può diventare realtà. L'ex allenatore dell'Inter "dimentica" i nerazzurri e, pur non avendo fretta di ripartire, valuta l'opportunità londinese per tornare subito in panchina: secondo quanto appreso da Calciomercato.com, gli Spurs sono stati infatti il primo club a contattarlo nel momento dell'addio a Milano.



DISCORSI INTAVOLATI, NON C'E' ANCORA L'INTESA ECONOMICA - Discorsi intavolati tra il presidente Daniel Levy e l'entourage dell'ex tecnico di Juve e Nazionale, anche se al momento non c'è ancora l'intesa per quanto concerne il contratto e lo stipendio, nonostante i frequenti contatti. Conte, che percepirà 7,5 milioni di euro come buonuscita dall'Inter, ha raggiunto e superato i "rivali" Erik Ten Haag, allenatore dell'Ajax, e il "cavallo di ritorno" Mauricio Pochettino, che però al momento non può lasciare il PSG.



NO ALL'ADDIO DI KANE, UNICA 'BIG' SENZA PANCHINA - Le nebulose da chiarire, per quanto concerne il possibile arrivo dell'italiano, riguardano il progetto tecnico, dato che Conte non vorrebbe assolutamente la cessione di Harry Kane e il conseguente indebolimento della squadra, e l'aspetto principale, l'ingaggio. D'altro canto, il Tottenham è rimasta l'unica "big" sprovvista di allenatore: quindi se Conte vuole rientrare subito la scelta è circoscritta, altrimenti il rischio di un anno sabbatico è alquanto forte.