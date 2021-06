L'emozione di Conte pensando al padre

'Linea Diletta' con Antonio Conte è su #DAZN

Nuovo estratto dell'intervista concessa a Dazn dall'ormai ex allenatore dell'Inter. Un passaggio molto pià intimo nel quale, oltre a svelare le proprie ambizioni professionali, ha parlato del proprio legame con la famiglia.e per il fatto che siamo dovuti rimanere a casa. Ma Milano è una bellissima città. Mi sono ‘milanesizzato’ con le mie origini pugliesi. Uno può andare da qualsiasi parte, ma le origini te le porti sempre dietro e sei orgoglioso".Il suo sogno: "Se dormo la notte? Faccio fatica, quando sei allenatore sei responsabile di un gruppo di non solo calciatori., mi è capitato che nel pensare al dopo la vittoria mi sono tra virgolette rovinato il momento in cui ti devi gustare i sacrifici fatti".Il rapporto col padre: "Prima venivi 'buttato' in strada perché papà e mamma dovevano lavorare. Prima c'era la strada che ti faceva crescere, la famiglia era importante ma in strada ti dovevi difendere, avevi a che fare non solo con bravi ragazzi ma anche con potenziali delinquenti. La famiglia è stata molto molto importante per me, ma papà e mamma hanno avuto un ruolo importante.: ", ho segnato il primo gol in Serie A con lui., era un messaggio anche per gli altri. Mazzone è stato un maestro, un maestro della carota e del bastone. Lui e Fascetti sono persone che porterò sempre nel mio cuore e alle quali dirò sempre grazie".Pregi e difetti: "Devi avere la giusta presunzione, la giusta arroganza, però deve essere sempre figlia del tuo lavoro, del tuo impegno e della tua onestà. Forse sono troppo onesto, ma non lo reputo un difetto, per me è un pregio".