Dopo 108 giorni l'incubo è finito: gli otto pescatori italiani sequestrati in Libia lo scorso 1° settembre sono liberi. "Fra poche ore potranno riabbracciare le proprie famiglie e i propri cari" annuncia su Facebook il Minitro degli Esteri Luigi Di Maio, che prosegue "Fra poche ore potranno riabbracciare le proprie famiglie e i propri cari. Grazie all’Aise (la nostra intelligence esterna) e a tutto il corpo diplomatico che hanno lavorato per riportarli a casa. Un abbraccio a tutta la comunità di Mazara del Vallo. Il Governo continua a sostenere con fermezza il processo di stabilizzazione della Libia. È ciò che io e il presidente Giuseppe Conte abbiamo ribadito oggi stesso ad Haftar, durante il nostro colloquio a Bengasi".



Completata quindi la liberazione di tutti i pescatori fermati, 9 italiani, 6 tunisini e 2 senegalesi. A Mazara del Vallo è esplosa la festa nell'aula consiliare del Comune, dove familiari amici e colleghi si erano radunati con il sindaco Salvatore Quinci dopo l'annuncio del volo di Conte e Di Maio in Libia: applausi, urla e pianti di gioia e liberazione. "​Per noi oggi è già Natale. Finalmente potremo riabbracciarli, adesso aspettiamo di sentirli presto, ancora non ci hanno chiamato ma presto lo faranno. Quando torneranno faremo una grande festa", commenta ​Giusy Asaro come riporta Repubblica.