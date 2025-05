Conte e le differenze tra Napoli e Juventus: cosa si nasconde dietro le sue ultime parole

basti pensare che due anni fa non lo vinceva da oltre 30 anni, da Maradona, e si sa la differenza, che tipo di differenza c'è anche nel vivere queste situazioni. Chi è abituato vive più serenamente tutto l'ambiente, chi non lo vive spesso è tutto l'ambiente che diventa molto ansioso, carico di tensione e dovremmo cercare di tenere nel giusto peso”., come nel suo stile, e quando lo fa le parole vanno sempre pesate perché assumono un certo significato. Per il momento nel quale vengono pronunciate e per il contesto che lo circonda.Le ultime due tappe di un'avvincente corsa Scudetto con l'Inter generano la giusta dose di stress ad un ambiente che, già di suo, non riesce a sottrarsi nel far sentire la propria vicinanza – talvolta pure eccessiva – ad una squadra che sin qui ha fatto grandi cose.A qualcuno dei suoi stessi tifosi ma anche e soprattutto ad Aurelio De Laurentiis, che da presidente del club azzurro ha saputo costruire negli ultimi anni una squadra capace sempre di frequentare le zone più alte della classifica di Serie A.A quanto pare, non basterebbero la promessa di una campagna di rafforzamento estiva con nomi altisonanti, in linea con le sue insaziabili ambizioni e con la necessità di affrontare una nuova stagione con una Champions League in più in calendario.(per restare alla cronaca degli ultimi giorni)Ma qui si entra nella sfera dei rapporti personali, di una relazione che tra il tecnico salentino, il suo presidente e forse anche il ds Manna – reo di non aver sostituito adeguatamente Kvaratskhelia a gennaio e di non aver preso nemmeno un rinforzo in difesa – non è più come ad inizio stagione., nonostante quest'ultimo in particolare abbia potuto beneficiare di una campagna acquisti piuttosto robusta nella scorsa estate. La sensazione è che a Torino si respiri il clima di una nuova rivoluzione, che passa certamente dalla scelta di un nuovo allenatore e che potrebbe toccare anche gli equilibri dirigenziali., in tal senso.Il suo contratto col Napoli scade nel 2027, percepisce un ingaggio da 6 milioni di euro più bonus ma per naturaHa riportato il club di De Laurentiis in lizza per lo Scudetto dopo il decimo posto della passata stagione e la destrutturazione della squadra di Spalletti, ha garantito l'obiettivo minimo del ritorno in Champions League e, a due giornate dalla fine, può completare l'opera aggiungendo un altro tricolore nella sua collezione. Eppure,Anche in questo caso fanno fede certi rumors, quelli che vorrebbero Massimiliano Allegri pronto a rilevare la sua panchina. Come alla Juventus, undici anni fa.