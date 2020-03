Preoccupazione. Questo è lo stato d'animo di Antonio Conte, parola di Beppe Marotta che ha chiarito come l'allenatore veda anche un problema di motivazioni per i giocatori della sua Inter che non giocano in campionato da 15 giorni e vedono scappare via punti che saranno recuperabili soltanto a maggio, quando il calendario dell'Inter si annuncia fitto e complicato. Ecco perché Conte stesso vuole una scossa immediata in Coppa Italia a Napoli con una prestazione importante al San Paolo.





CAMBI IN ARRIVO - In particolare, l'allenatore nerazzurro sta lavorando all'inserimento a pieno regime di Christian Eriksen che potrebbe partire titolare al San Paolo, a differenza di uno Juve-Inter che se si fosse giocata, lo avrebbe visto in panchina questa sera per far spazio a Vecino con Barella e Brozovic. Avanti tutta con Lukaku e Lautaro in avanti, mentre in difesa risalgono le quotazioni di Alessandro Bastoni. Non solo: l'Inter ritroverà il suo capitano, Samir Handanovic ha recuperato a pieno e giocherà in Coppa Italia per riprendere il ritmo. Un'altra novità importante per reagire in un momento di stallo che preoccupa Conte.