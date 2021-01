Conte ha dominato la Juventus con i suoi principi e grazie alla buona vena degli uomini che più sente vicini a sé. Questo è quanto scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport nello spazio riservato all'Inter.



“Per solidità, personalità, continuità di gioco, forse è stata addirittura la sua migliore Inter di sempre. Ha segnato con gli uomini più suoi (Vidal e Barella) e hanno brillato Lukaku e Bastoni, cioè le sue migliori creature tattiche. Ora deve lavorare per dare continuità ed essere più competitivo contro squadre chiuse che non concedono corse a campo aperto. Ma non può più nascondersi. Con questa truppa e senza coppe, l’Inter è candidata d’obbligo al titolo”.