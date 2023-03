Una notizia attesa, arrivata però con qualche mese di anticipo. L'addio di Antonio Conte al Tottenham, ufficializzato in settimana, ha sorpreso più per i tempi che per la sostanza. Il contratto dell'allenatore con gli Spurs era in scadenza a giugno e i segnali arrivati in questi mesi non andavano nella direzione di un rinnovo tra le parti, tutt'altro. Le ultime dichiarazioni hanno però portato a un rapporto più complicato con squadra e dirigenza e da qui l'accordo per la risoluzione consensuale. Che ora apre una grande domanda: dove allenerà Conte la prossima stagione?



IDEA E SCENARI - La priorità del tecnico pugliese, oggi, è stare vicino alla famiglia. La lontananza dall'ultimo anno e mezzo si è fatta sentire e peserà anche nelle sue decisioni per il futuro. La scelta numero uno, per lui, sarebbe quindi quella di tornare in Serie A: Juventus e Inter sono state spesso accostate a lui in questi mesi, ma chi spera di riuscire a convincerlo, in caso di addio di José Mourinho, è la Roma. Già in passato, prima del suo arrivo sulla panchina dei nerazzurri, Conte e i giallorossi erano stati in contatto. Molto dipenderà dalle richieste economiche a livello di ingaggio e, soprattutto, investimenti per rinforzare la squadra, un tema sempre molto caro all'ex ct. Che aspetterà senza fretta e valuterà quello che il futuro gli proporrà e, quando accetterà un nuovo incarico, lo farà con la stessa grinta e lo stesso impegno di sempre.